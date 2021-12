66% de nos lecteurs contre le vaccin obligatoire

Le 7 décembre dernier, une lettre ouverte du Dr. Rauchs, médecin-psychiatre, avançait la nécessité de rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire au Luxembourg. Une déclaration faisant écho à celle du Premier ministre Xavier Bettel, lequel avait affirmé «ne rien exclure» alors que son gouvernement a déjà instauré, ces derniers jours, des mesures fortes en matière de certificats CovidCheck, s'apparentant à une dernière étape avant l'obligation vaccinale.

Du côté des lecteurs de L'essentiel, la question divise. Plus de 66% d'entre eux se montraient, lundi soir, défavorables à la vaccination obligatoire, selon notre sondage en ligne qui a recueilli plus de 9 000 votes*. Ils estiment que «chacun doit être libre de faire comme il veut». 31% sont pour, en revanche, justifiant que «ce n'est pas une question de liberté mais de responsabilité et de vivre ensemble». Enfin, un peu plus de 2% n'ont pas d'avis sur le sujet.

«Dès le départ, une grosse erreur de communication»

«Personnellement, j'ai fait ce vaccin à contrecœur, juste pour garder mon job. Les restaurants... je n'irai plus, partout où il faut le passe, idem. Juste de quoi nourrir ma famille, donc mon job», écrivait lundi une lectrice, sous notre article qui a récolté plusieurs centaines de commentaires. Un autre estime qu'il est «difficilement admissible» d'envisager l'obligation vaccinale pour un produit encore «en phase test», refusant de «servir de cobaye».

Si plus de six lecteurs sur dix se montrent opposés à l'obligation vaccinale, c'est parce que le gouvernement a commis «dès le départ une grosse erreur de communication (...) Vaccinez-vous pour protéger les hôpitaux, mais cela n'empêchera pas les restrictions, l'obligation du masque et les gestes barrières», résume un internaute. Une forme de défiance née de cette communication, abonde un autre lecteur: «Considérer toute la population comme des enfants immatures, voila la cause principale du problème actuel».

Parmi les 31% qui sont en revanche plutôt favorables à l'idée de rendre la vaccination obligatoire, certains considèrent qu'en l'état actuel des choses, «nous y sommes déjà obligés». Non vacciné, un lecteur explique y être favorable pour que les choses soient claires et que cesse enfin cette «espèce de chantage» qui mène tout droit «au racket». «Qui peut croire qu'avec 100% de vaccinés, la crise sera terminée?», «Si le problème reste la saturation de notre système de santé, comment cela se fait-il qu'aucun nouvel hôpital n'ait été construit à ce jour?»... autant d'autres questions posées par des lecteurs qui démontrent que le débat est sociétal et qu'il est loin d'être tranché...

* Échantillon non représentatif.

