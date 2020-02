En janvier, le prix de l'électricité a augmenté

Le prix de l'électricité a augmenté de 10% pour les résidents pour le mois de janvier 2020, ce qui représenterait 80 euros en plus par an, pour un ménage moyen, avec une consommation moyenne de 4 000 kWh, d'après les calculs de l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR). Une augmentation générale due, entre autres, au prix de l'énergie, qui a augmenté de 13%, aux tarifs d'utilisation de réseau, grimpant de 7% et aux taxes et redevances, augmentant elles, de 10%.

Pour éviter aux résidents la hausse de leur facture, l'institut conseille aux clients de comparer les offres et de faire jouer la concurrence. En effet, le prix de l’énergie varie selon le fournisseur d’électricité choisi. Pour trouver la meilleure offre, vous pouvez vous informer via Calculix.lu. Un changement de contrat pourrait vous permettre de passer d'une facture de 861,88 euros par an (le tarif le plus couramment appliqué, indique l'ILR) à 778,55 euros, le tarif proposé le plus bas. Soit une économie non négligeable de 83,33 euros sur l'année.

Si vous souhaitez produire votre propre électricité et installer des panneaux photovoltaïques,vos charges et redevances sont supprimées depuis le 1er janvier. Ce qui représente une économie de 16 cents par kWh autoconsommé.

(mm/L'essentiel)