Il y a 125 ans naissait la Grande-​​Duchesse Charlotte

Rien ne la prédestinait à devenir souveraine mais l'histoire en a voulu autrement: la deuxième fille du Grand-Duc Guillaume IV, née le 23 janvier 1896, est montée sur le trône après l'abdication de sa soeur, Marie-Adelaïde en 1919 alors qu'elle n'est âgée que de 23 ans. «Notre peuple a toujours eu, avec l'amour de ses traditions nationales, le culte de la justice et de la liberté. J'accomplirai ma haute mission dans le même esprit», proclame-t-elle en devenant souveraine. «Je vivrai la vie de mon peuple dont je ne veux être séparée par aucune barrière. Je partagerai ses joies et ses souffrances...».

© Collections de la Cour grand-ducale

Tout au long de son règne, elle s'attachera à retisser un lien entre les Luxembourgeois et leur souverain. Quand les Allemands envahissent le Grand-Duché dans la nuit du 9 au 10 mai 1940, la Grande-Duchesse se voit contrainte de fuir, la mort dans l'âme et se place sous la protection de la France, avant de rejoindre la Grande-Bretagne pour lutter contre l'Allemagne nazie.

© Collections de la Cour grand-ducale

«C’était une décision dure, mais nécessaire»

«Vous savez à quel point j’aurais aimé rester avec vous, pour partager les chagrins et la douleur que les Allemands ont porté sur notre petit pays le 10 mai», a confié la souveraine sur les ondes de la BBC. «Le bien du pays et son avenir l’ont voulu autrement. C’est après une longue réflexion que nous avons pris la décision de vous quitter. C’était une décision dure, mais nécessaire. Mais même si je sais que beaucoup de Luxembourgeois n’étaient pas d’accord, et que notre ennemi exploite notre absence de toutes manières, je n’ai pas encore regretté cette décision un seul instant!»

La famille entière s'engage aux côtés des Alliés: son mari, le Prince Félix de Bourbon Parme sert dans le commandement de l'armée britannique tandis que le Grand-Duc héritier, Jean, s'engage dans les Irish Guards. La famille sera éprouvée par la barbarie nazie: sa soeur, la Princesse Antonia du Luxembourg sera déportée dans le camp de Dachau puis à Flossenburg et subira des mauvais traitements.

«Nous édifierons une cité humaine, plus juste»

Mais la Grande-Duchesse a tenu bon et était bien décidée à oeuvrer pour le rétablissement de l'indépendance du Luxembourg. Elle a rencontré le président Roosvelt à plusieurs reprises et a participé à convaincre les États-Unis de s'impliquer dans le conflit.

Le 14 avril 1945, elle rentre triomphalement au Luxembourg après que son mari et son fils ont participé à la libération du pays en septembre 1944. Deux jours après, elle déclare devant les députés: «Nous édifierons, malgré les ravages et l’usure morale des années d’oppression, une cité humaine, plus juste, plus habitable surtout aux classes travailleuses qui ont défendu la patrie avec tant d’amour, de courage et d’abnégation». Des mots qui l'éleveront définitivement comme l'incarnation «de la liberté et l’indépendance du pays».

© Collections de la Cour grand-ducale

Mère de six enfants et grand-mère de 27 petits-enfants, la Grande-Duchesse Charlotte abdique en 1964 en faveur de son fils Jean et coulera des jours heureux jusqu'à son décès le 9 juillet 1985, à l'âge de 89 ans.

Ici à la naissance du Grand-Duc héritier Guillaume © Collections de la Cour grand-ducale

(mc/L'essentiel)