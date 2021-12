Le Luxembourg se teste ce mardi pour casser la vague

Il y a un an, en pleine vague hivernale de coronavirus, le Luxembourg pouvait encore compter sur le Large scale testing pour avoir une vision assez élargie de sa situation face à l’épidémie. À l’époque, plus de 10 000 tests par jour étaient pratiqués, mais personne n’était vacciné.

Un an plus tard, environ 4 500 tests ont en moyenne lieu chaque jour, en grande majorité sur ordonnance, suite à des symptômes. Même les milliers d’autotests réalisés dans l’Horeca ont disparu. Alors pour tenter d’avoir une vision en temps réel et plus globale de l’évolution des infections dans la population, notamment des cas asymptomatiques, le ministère de la Santé a décidé de lancer l’action #Lëtzebuergtestsech.

«Éviter les mesures restrictives»

L’idée: que tout le pays se teste simultanément lors de deux jours précis (avec un espace de 3 à 4 jours entre les deux tests) pour «réduire fortement le nombre de nouvelles infections et éviter ainsi la mise en place de mesures restrictives», précise le ministère, citant la fermeture des restaurants ou les confinements en vigueur ailleurs.

Et les deux journées de tests sont prévues mardi puis vendredi. Selon les calculs du ministère, avec un taux de positivité actuel d'environ 8 à 10% des tests PCR réalisés et avec une grande participation de la population au #Lëtzebuergtestsech, l’expérience pourrait même diminuer de 50% le nombre de nouvelles infections et interrompre la vague actuelle avec des mises en quarantaine précoces.

L’opération est gratuite car la semaine passée, chaque ménage du Luxembourg a reçu un courrier postal l'invitant à récupérer dans l'une des 98 pharmacies du pays un kit de cinq tests antigéniques. L’action ne cible pas le milieu scolaire où personnel et élèves sont testés trois fois par semaine.

S'autotester deux fois en 3 jours

La démarche est simple: après avoir récupéré son kit en pharmacie (avec la lettre), il s’agit de s’autotester à la maison, idéalement aujourd’hui et le 17 décembre (ou si c’est impossible à deux autres dates en conservant un espace de 3 à 4 jours entre les deux tests).

Le ministère invite ensuite à partager sa participation sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Lëtzebuergtestsech et/ou en incluant @sante.lu. Si le test est positif il est à signaler sur le site covidtracing.public.lu. «Chaque test positif déclaré est comptabilisé et les statistiques seront publiées à la fin de la semaine de test», précise la Santé. Une séance de questions réponses à ce sujet est prévue via Facebook avec le virologue de la Direction de la santé, le Dr Dentzer, et le directeur de la Santé, le Dr Jean-Claude Schmit, de 12h à 12h30.

(Nicolas Martin/L'essentiel)