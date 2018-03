Chevaux et motards pour le couple grand-​​ducal

La dernière visite d’État du couple grand-ducal en France remonte à 1978, nos voisins ont donc décidé de mettre les petits plats dans les grands pour recevoir le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa, du 19 au 21 mars.

19 mars: dîner de gala à l'Élysée

Accompagné d’une partie du gouvernement (Xavier Bettel, Étienne Schneider, Jean Asselborn, François Bausch et Corinne Cahen) et d’une importante délégation (économique, recherche, santé, logistique, production audiovisuelle, industries créatives), le couple sera reçu aux Invalides par la ministre française chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Après une série d’honneurs, le couple sera conduit à l’Élysée, escorté par 140 chevaux et 28 motards.

Il s’entretiendra ensuite avec Emmanuel et Brigitte Macron avant un grand déjeuner économique sur le thème «France-Luxembourg – Plus que des voisins». En fin d’après-midi, il sera reçu, en compagnie de Jean Asselborn, par le président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, avant un dîner de gala à l’Élysée en présence des ministres luxembourgeois de la délégation.

20 mars: à la mairie de Paris

Le couple grand-ducal sera reçu au Palais du Luxembourg par le président du Sénat, Gérard Larcher, avant une réception à l’hôtel de ville de Paris en présence de la maire, Anne Hidalgo, et de la communauté luxembourgeoise de la capitale française. Dans le même temps, Xavier Bettel s’entretiendra à Matignon avec son homologue français, Édouard Philippe, pour un tête-à-tête, avant d’être rejoint par leur équipe gouvernementale respective pour un séminaire intergouvernemental France-Luxembourg.

L’après-midi, le couple grand-ducal, accompagné de membres du gouvernement, visitera un incubateur de start-up à visée sociétale avant de visiter, en compagnie de Brigitte Macron, une exposition au musée Rodin, «Steichen/Rodin», qui retrace l’amitié entre le sculpteur français et l’Américain d’origine luxembourgeoise.

21 mars: direction Toulouse

En ce dernier jour de visite d’État, direction Toulouse, pour y visiter le Centre national des études spatiales et l’entreprise Airbus. Le couple grand-ducal et les ministres seront reçus à la mairie de la ville puis par le préfet de la région Occitanie pour un déjeuner officiel avant de visiter le Quai des saveurs, un espace culturel dédié à la diffusion et au partage de la culture scientifique, technique et industrielle, à l’innovation et au numérique.

