Quand le projet au lycée devient une entreprise

Une centaine de mini-entreprises sont créées par des élèves de 2e dans le cadre du concours de Jonk Entrepreneuren. À la fin de l'année, ils peuvent clôturer les comptes et passer à autre chose. Ce n'est pas ce qu'a fait FrëschKëscht, qui a été désignée meilleure mini-entreprise en 2020. «On a tellement aimé le concours qu'on a décidé de créer notre vraie entreprise il y a un an, explique Clémentine, l'une des cinq membres de la SARL. Ce n'est pas tous les jours facile, mais le soutien de nos clients nous motive. On apprend beaucoup de choses, qu'on ne voit pas à l'école».

FrëschKëscht propose des boîtes de fruits et légumes 100 % luxembourgeois. «Avec le temps, nous avons développé d'autres boîtes, la livraison à domicile. Nous avons entre 50 et 70 clients abonnés qui choisissent la fréquence à laquelle ils commandent les boîtes», détaille Clémentine.

«C'est un challenge de leur faire changer leurs habitudes»

L'équipe de Vetolux a aussi décidé de franchir le pas il y a quelques semaines. Elle a mis en place un site web pour prendre rendez-vous chez un vétérinaire. Avec huit professionnels intégrés à la plateforme, elle aimerait en avoir davantage. «Le concept fonctionne en France, pourquoi pas au Luxembourg? On contacte les vétérinaires pour les convaincre d'utiliser notre site. C'est un challenge de leur faire changer leurs habitudes», lance Sabry, l'un des membres.

Encore tous lycéens, concilier école et entreprise n'est pas «vraiment facile, mais on y arrive. Certains font du sport, nous on a ce projet», conclut-il.

(L'essentiel/Marion Mellinger)