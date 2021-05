Profitez de ce dimanche, parce qu'après...

Nous vous avions déjà prévenus, ce dimanche 9 mai sera quasi estival au Luxembourg. Même si le soleil pourrait être voilé par des «nuages élevés», MeteoLux promet un mercure «agréable». Et pour cause, il devrait faire de 25 à 27 degrés dans l'après-midi. L'occasion de s'installer en terrasse ou d'une jolie balade en famille. Et ce sera même la meilleure des choses à faire puisque cette embellie sera très éphémère.

Dès la fin de journée, le ciel se couvrira et MeteoLux annonce même «un front froid accompagné de pluie faible». Lundi, il pleuvra toute la journée et le mercure ne dépassera pas 18 degrés au maximum. Et il en sera de même, au moins, jusqu'à jeudi selon les prévisions disponibles. Mercredi, il ne fera que «13 à 15°C» au meilleur de la journée. On devrait donc perdre près de 14 degrés en trois jours.

Donc on le répète, profitez de ce dimanche autant que possible!

(nc/L'essentiel)