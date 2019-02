Alerte aux pollens de noisetier au Luxembourg

On l'avait presque oublié, mais le retour du beau temps se conjugue généralement avec le retour des premières allergies. Météo exceptionnelle aidant depuis une bonne dizaine de jours où la température tourne largement autour des dix degrés durant la journée, «les concentrations de pollens de noisetier et d’aulne sont très élevées», indique le ministre de la Santé sur son site Internet Pollen.Lu.

Et le constat est identique dans tous les régions limitrophes au Luxembourg. Dans les départements français de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, en Belgique et même en Allemagne, les voyants sont au rouge et «l'explosion des concentrations est exceptionnelle» a souligné au micro de TV Lux, Florence Lacroix, du service d'analyse des milieux intérieurs de la province de Luxembourg.

Vers un nouveau record?

Au Grand-Duché de Luxembourg, le pic a été atteint le dimanche 17 et le lundi 18, avant de redescendre légèrement ce jeudi 21 février, démontrent les chiffres disponibles pour l'année 2019 sur pollen.lu. Le ministère de la Santé conseillant, encore ce vendredi, aux «personnes allergiques à ces pollens de suivre leurs traitements médicamenteux».

Si l'on complète ces chiffres avec les données récoltées en Belgique, on constate que ce taux très élevé de pollens d'aulne et de noisetier est même en avance d'un bon mois par rapport à l'année 2018 qui était déjà, selon AirAllergy, l'organisme qui surveille le pollen et les spores fongiques depuis Bruxelles, «une année record». Le taux de l'année dernière est d'ores et déjà atteint «alors que nous ne sommes qu'à la mi-saison».

(fl/L'essentiel)