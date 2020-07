Le chômage explose de 32,2% sur un an

19 876 demandeurs d'emploi résidents disponibles. L'Adem approche de la barre des 20 000 chômeurs, avec un bond de 32,2% sur un an en juin, d'après les chiffres publiés ce lundi. C'est 4 839 personnes de plus qu'en juin 2019. À ces résidents, il convient d'ajouter 3 551 non-résidents inscrits à l'Adem, en hausse de 44,5% sur un an. Le nombre de postes vacants est lui en chute de 16,5% à 3 003. À noter toutefois que le nombre de chômeurs baisse très légèrement par rapport à avril et mai.

Avec cette évolution, le taux de chômage reste à 7%. D'après l'analyse de l'Adem, la hausse du chômage en juin «provient essentiellement d'une baisse des sorties vers l'emploi, plutôt que d'une hausse des nouvelles inscriptions». En effet, le nombre de dossiers pour de nouveaux demandeurs d'emploi résidents baisse de 2,3% par rapport à juin 2019, à 1 898, quand le nombre de dossiers clôturés, pour des chômeurs qui ont retrouvé un travail, baisse de 2 611 en juin 2019 à 1 487 en juin 2020. Ce sont surtout les jeunes qui sont frappés par cette hausse du chômage sur un an, avec une hausse de 51,9% chez les moins de 30 ans, contre 35% chez les 30-44 ans et 20,9% chez les 45 ans et plus.

«Il y a moins d'entrées grâce au chômage partiel»

Des mauvais chiffres intimement liés à la crise du coronavirus, bien sûr, confirme Jean Ries, de l'Adem. «On voit que les offres augmentent, mais il reste quand même encore beaucoup d'incertitudes, les employeurs ne savent pas où on va. On n'en est pas encore au niveau d'avant», explique-t-il. Du coup, les patrons rechignent à embaucher depuis que le virus est arrivé. Les courbes du chômage sont reparties à la hausse dès mars, avec les intérimaires de la construction, quand les chantiers ont été mis à l'arrêt. «Depuis, on est passé d'un taux de chômage de 5,5% en février à 6,1% en mars, puis 7% et on reste là».

Peu de chômeurs trouvent donc des opportunités d'emploi, mais la situation aurait pu être bien pire, le nombre d'inscriptions à l'Adem n'étant pas aussi élevé qu'on aurait pu le craindre. «Il y a moins d'entrées, grâce au recours au chômage partiel», explique Jean Ries. Selon qui il ne faut pas s'attendre à de bons chiffres dans les mois à venir. «Les entreprises n'ont pas encore commencé à licencier, et il y a les préavis. Ça va venir de manière plus progressive». D'autant que l'économie luxembourgeoise dépend beaucoup des autres pays et que la situation reste tributaire de l'évolution de la pandémie. Il faut encore s'attendre à de mauvais chiffres pour la suite...

