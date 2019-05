«Le pays perd vraiment un grand homme»

La Chambre des députés a tenu une séance spéciale ce vendredi en mémoire du Grand-Duc Jean, décédé le mardi 23 avril. Après que les députés se sont installés, le Premier ministre Xavier Bettel, le président de la Chambre Fernand Etgen et le Secrétaire général de la Chambre, Claude Frieseisen, ont invité le Grand-Duc Guillaume à rejoindre sa place.

Au cours de son discours, Fernand Etgen est revenu sur le parcours exceptionnel du Grand-Duc Jean, le qualifiant de «chef d'État compétent, dévoué et remarquable». Le terme «père du pays» a été employé pour décrire la relation qui unissait le Grand-Duc à son peuple, une relation faite de respect mutuel, de reconnaissance et de cordialité chaleureuse. «Jean a consacré sa vie au pays», a déclaré le président de la Chambre, se référant notamment à son action au cours de la Seconde Guerre mondiale et au boom économique des années suivantes.

Dans la deuxième partie de son discours, Fernand Etgen s'est concentré sur l'homme, père de cinq enfants, qui a toujours assumé son rôle de mari, de père, de grand-père et enfin d'arrière-grand-père. «Des visages heureux apparaissent sur toutes les photos de famille», a insisté le président de la Chambre.

«Nous ne l'oublierons jamais»

Le Grand-Duc était une personne profondément positive, qui a rayonné dans la sphère politique et économique mais aussi dans les domaines de la culture, du sport et de la protection de l'environnement. «Le pays perd avec Jean non seulement un chef d'État exemplaire, mais aussi une personne chaleureuse et sympathique, un grand homme».

Après une minute de silence, le Premier ministre Bettel a pris la parole. Il a décrit l'ancien chef d'État comme une personne qui a vécu toute sa vie dans le respect de principes fondamentaux comme la liberté, l'indépendance et le respect. «Jean a risqué sa vie lors de périodes sombres. C'est notamment grâce à lui que les générations suivantes n'ont plus eu à faire la guerre. Le monde n'est pas devenu moins compliqué pour autant. Nous devons faire nôtres ses convictions. Un homme cher nous a quittés. Nous ne l'oublierons jamais», a déclaré Bettel.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)