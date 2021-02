«Il ne faut pas se projeter dans l'avenir»

Psychologue-thérapeute-analyste pour enfants et adolescents, Catherine Verdier a fait le point avec nous sur les effets du confinement. «Les séquelles vont se faire sentir à long terme», nous a-t-elle confié au micro de L’essentiel Radio. «J’espère que cela ne sera pas trop grave, mais ça va dépendre de la durée de tout ça. Quand et comment va-t-on en sortir ? Il restera des traces».

Que peut-on conseiller à celles et ceux qui ont eu 20 ans en 2020 ? «Il faut arrêter de dire que c’est une génération sacrifiée», a indiqué Catherine Verdier à Jean-Luc Bertrand. «Car, ils vont finir par le penser. On ne peut pas leur dire que tout va bien, mais c’est une parenthèse dans la vie. Elle est mauvaise pour le moment et il faut essayer de rester concentré sur ses études. C’est la seule chose à faire pour chacun : restons concentrés sur ce que l’on a à faire. Il ne faut pas tergiverser, ni se projeter dans l’avenir».

La famille, une valeur refuge?

Mais comment les enfants vivent-ils la crise actuelle? «Les plus jeunes ont très très vite pris les habitudes, c’est incroyable», reconnaît notre invitée. «Quand ils arrivent en consultation, ils se mettent au garde-à-vous pour la prise de température. Ils mettent les petits chaussons, le masque est déjà mis. Ils se lavent les mains, ils ont leurs habitudes. C’est devenu la routine sanitaire, mais il y a d’autres symptômes qui apparaissent derrière, et en particulier, une déconcentration extrême des enfants qui sont un peu agités et qui ont du mal à rester concentrés. Et pour les plus âgés, il y a parfois des problèmes d’addiction aux écrans».

Le virtuel peut-il donc remplacer les vrais contacts ? «Non», reconnaît Catherine Verdier, «mais c’est mieux que rien, donc les contacts se poursuivent par les réseaux sociaux ou derrière son écran, mais ça ne remplacera pas le présentiel. La famille n’est pas forcément une valeur refuge. Cela dépend vraiment des familles. Le confinement en famille, ce n’est pas toujours simple, ni pour les parents, ni pour les adolescents».

