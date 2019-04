La ligne Aubange-​​Esch cancérigène et illégale?

Une ligne à haute tension reliant Esch-sur-Alzette au Grand-Duché à Aubange dans le sud de la Belgique a été reconnue d'utilité publique par le Luxembourg depuis 1972. Depuis 1998, cette ligne électrique dont la tension est estimée à 220 kilovolts (kV) pose de nombreux problèmes dans cette zone frontalière, également proche de la France, mais surtout au-dessus de plusieurs habitations situées dans un quartier d'Aubange.

Depuis juillet 2008 et l'annulation du permis d'urbanisme par le Conseil d’État belge, la ligne n'est plus couverte par un permis et les autorisations requises, mais la société Elia Asset transporte toujours de l'électricité entre la Belgique et le Luxembourg. Malgré son caractère «illégale» du côté belge, cette ligne est toujours considérée comme importante pour l'approvisionnement électrique dans le sud du Grand-Duché, précisait encore le ministre de l'Économie Étienne Schneider en avril 2018.

Enfouir les câbles électriques?

Les riverains aubangeois de la ligne à haute tension en ont assez et ils organiseront une manifestation «pacifique et encadrée», ce samedi 4 mai à partir de 14h au bas de la rue de Messancy. «Rien n'a changé depuis 11 ans», regrette dans les pages de L'Avenir Luxembourg, André Galhaut, président de l'ASBL Commission d'action pour le droit à un environnement sain (CADES). «En 1998, le bourgmestre d'Aubange François Rits nous avait qualifié de "cobayes" lorsque nous avions évoqué de possibles problèmes pour notre santé... L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a, depuis, classé les champs électromagnétiques dans le catégorie des cancérigènes possibles.... et quatre habitants ont été victimes de cancers du rein sous la ligne. Est-ce l'effet du hasard?»

Plusieurs jugements ont ordonné à Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, d'écarter la ligne Aubange-Esch-sur-Alzette de sa trajectoire actuelle ou de l'enfouir dans le sol. Depuis 11 ans, rien n'a changé et Elia indique encore, ce mardi, dans L'Avenir Luxembourg qu'elle souhaite «régulariser administrativement cette situation» et que l'enfouissement des câbles électriques n'est pas à l'ordre du jour étant donné que les pylônes ne présentent pas de signe d'usure.

(fl/L'essentiel)