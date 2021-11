Un piéton menacé avec un pistolet au Kirchberg

Un homme a vécu une horrible mésaventure mardi soir. Peu après 18h, un piéton se trouvait rue Albert Borschette, au Kirchberg, quand il s'est fait agresser par un homme. L'individu, muni d'un pistolet, a demandé à sa victime de lui donner sa mallette puis de quitter les lieux. L'auteur a ensuite pris la fuite à vélo avec les effets personnels du piéton.

Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête et sont toujours à la recherche de l'agresseur. D'après une description fournir par les agents, l'individu, qui parlait français, mesure environ 1,65-1,70 m et est de corpulence mince. Au moment de l'agression, il portait des vêtements sombres, un masque noir et son arme était de couleur noire.

(L'essentiel)