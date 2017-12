Un collectif d'artistes choisi pour Dubai 2020

Alors que le Luxembourg a dévoilé en avril le projet du pavillon qui sera construit pour l'exposition universelle de Dubai, on en sait désormais un peu plus sur les artistes qui seront présents lors de la manifestation prévue entre octobre 2020 et avril 2021.

En accord avec le thème de l'exposition («connecter les esprits, construire le futur»), le comité artistique luxembourgeois chargé du volet culturel de Dubai 2020 vient de sélectionner sept artistes, «sur base de leur excellence et de leur capacité à s'adapter aux conditions de création proposées».

Des résidences de recherche et de création

Julie Conrad (design), qui a contribué à donner une nouvelle vie à la bâche du pont Adolphe, Ady El Assal (film) - auteur de «Les Fameux Gars» -, Guy Helminger (littérature), Karolina Markiewicz et Pascal Piron (art visuel), Simone Mousset (danse), Patrick Muller (musique), Renelde Pierlot (théâtre) ont été choisis parce qu'ils incarnent sept champs artistiques différents.

Ces artistes auront pour mission de développer des propositions artistiques en concertation avec l’architecte et le scénographe, afin d'incorporer le volet culturel et artistique à la scénographie du pavillon. Les travaux du collectif d’artistes auront lieu au Luxembourg et à Dubai, sous forme de résidences de recherche et de création, de janvier 2018 à avril 2021.



(L'essentiel)