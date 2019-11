Pour Claire, études et emploi ne sont pas incompatibles

Au Luxembourg, les lycéens et étudiants âgés de plus de 16 ans peuvent travailler en parallèle de leurs études et en dehors des vacances scolaires. Mais, pas plus de quinze heures par semaine sur une période d'un mois ou de quatre semaines, à l'exclusion des vacances.

C'est le choix de Claire Deimel, de Mersch. «Je voulais déjà travailler lorsque j'étais en première, mais je n'avais pas trop de temps, alors j'ai commencé en première année à l'université», raconte la jeune femme de 22 ans. Pendant deux ans et demi, elle a travaillé au sein d'un supermarché au rayon fruits et légumes.

Gagner son «propre argent»

«Je voulais gagner un peu d'argent et comme je n'avais pas beaucoup d'heures de cours, c'était possible. Je vis chez mes parents et je n'aime pas demander de l'argent, et encore moins à eux. Ce travail m'a beaucoup motivée pour gagner mon propre argent», ajoute-t-elle. Son travail n'a rien à voir avec le sujet de ses études, mais il lui a beaucoup apporté. «J'ai appris le fonctionnement d'un supermarché, les clients et mes collègues m'ont beaucoup apporté sur le plan professionnel. Ce travail m'a toujours motivée à fournir plus d'efforts à l'université.

Claire commence désormais un master en littérature allemande à Vienne. Elle change de ville et de pays, mais certainement pas d'habitudes: elle a bien l'intention de trouver un autre travail là-bas.

(Marion Mellinger/L'essentiel)