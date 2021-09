«L'occupation des hôtels augmente doucement. Nous constatons un petit rebond du tourisme au Luxembourg que nous essayons d'accentuer», se félicitait ce mercredi le ministre du Tourisme, Lex Delles, lors de la présentation du bilan de la saison touristique 2021.

7 millions d'euros grâce aux bons



La validité des bons du gouvernement pour une nuitée dans un hôtel ou un camping au Luxembourg se terminait le 15 septembre. Au final, sur les quelques 730 000 bons offerts au résidents et frontaliers 140 546 ont été utilisés. Certes le pourcentage reste modeste, «mais ce qu'il faut regarder, insiste le ministre, c'est que cela nous a permis de virer 7 millions d'euros directement au secteur et de fidéliser de nouveaux clients».



Les bénéficiaires se sont dépêchés d'utiliser leur bon avant la fin de la validité. «Au mois d'août, près de 25 000 bons ont été utilisés», commente ainsi le ministre. 265 structures d'hébergement ont profité de la mesure, hôtels en tête. Et l'Éislek a été la région la plus prisée avec 49% des bons qui y ont été utilisés.



Plus largement, la campagne «Lëtzebuerg, dat ass Vakanz» a comptabilisé 1 081 participants au Guide for one day, le même chiffre de bagages transporté par movewecarry, 600 photos et vidéos publiées dans le cadre du concours Letzbingo...

Ainsi dans la foulée de l'assouplissement des mesures sanitaires et selon les données du Statec, sur les six premiers mois de 2021, les arrivées hôtelières ont augmenté de 14% par rapport à 2020, pour s'établir à 222 972, et celles dans les camping de 68% pour s'établir à 19 244.

«Les perspectives du tourisme pour la fin 2021 sont bonnes»

L'agence nationale Luxembourg for Tourism souligne que les hôtels estiment avoir enregistré un taux d'occupation de 36% pour juillet et 44% pour août, contre 35% pour chacun de ces deux mois en 2020. Les campings, eux, estiment que leur taux est resté stable, à 60% en juillet et en août. «Et les perspectives du tourisme pour la fin 2021 sont bonnes», souligne le ministre.

Les régions rurales ont profité d'une forte demande de séjours nature et de loisirs en extérieur, le tourisme urbain reste plus fortement impacté par la pandémie, d'autant qu'il repose en partie sur les voyages d'affaires et les clients internationaux encore largement manquants. Pour aider le secteur dans cette période difficile, 125 millions d'euros d'aides non remboursables et 25 millions d'aides remboursables ont été versés. Le ministère entend mettre les moyens pour une relance du tourisme d'affaires en 2022 et 2023.

(Séverine Goffin/L'essentiel)