«Les enfants sont terrifiés par saint Nicolas»

Saint Nicolas est-il épargné par le Covid?

Gilles Soeder: Pas du tout. D’habitude, j’enfile mon costume rouge une vingtaine de fois par an. Ici, je reçois surtout des coups de fil d’annulation. Se pose aussi la question de la crédibilité du masque auprès des enfants. On a déjà du mal à respirer avec la barbe.

Que faites-vous quand vous n’êtes pas saint Nicolas?

Je suis père Noël. Plus largement, je travaille comme comédien de cinéma et théâtre et comme animateur. J’officie dans des cérémonies de mariage laïques. On a du succès, car un maître de cérémonie est bien plus divertissant qu’un curé. Mais là aussi on est touchés par la crise. Je n’ai fait que deux mariages en 2020.

Est-ce difficile d’interpréter saint Nicolas?

Non, le costume fait beaucoup. Saint Nicolas est un homme très élégant, quand père Noël est plutôt un gros pépère. Les deux sont faciles à jouer, c’est de la gentillesse et de la bonté pure. Puis comme pour tout rôle, on est frais et dispo, on évite la fête la veille.

Comment s’adapte-t-on à un public d’enfants?

Il y a différents types d’animations. À la chaîne, j’aime moins, on pose juste pour la photo. À la maison relais ou dans le privé, on a du temps pour parler aux enfants. Souvent, il faut leur dire qu’ils sont braves, les rassurer, car ils sont terrifiés par saint Nicolas.

Recueilli par Séverine Goffin