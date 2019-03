Attention au crédit à la consommation belge

«Dans 54 % des cas de surendettement, les personnes ont contracté plusieurs crédits, dont au moins un en Belgique», introduisait mercredi Christian Schumacher, chef du service surendettement auprès de la Ligue médico-sociale, vers lequel peuvent se tourner les résidents lorsqu’ils éprouvent des difficultés à rembourser leurs dettes. Avec la possibilité d’engager une procédure de rétablissement personnelle.

Pourquoi la Belgique? «Des publicités alléchantes de certains organismes de crédit fleurissent dans les boîtes aux lettres». Alors que les banques luxembourgeoises auront plus de vigueur à contrôler la situation financière de l’emprunteur, et lui refuser l'accès à des fonds, ces intermédiaires de crédit belges préservent l’anonymat et font preuve de largesses.

Des frais de rupture importants

«Vous aurez un crédit même si vous avez des soucis financiers, même si vous avez une saisie sur salaire. Et le regroupement de crédits est possible, et c’est souvent pour cela qu’ils sont contractés», observe Christian Schumacher.

Avec un taux d’intérêt avoisinant les 10 %, ou encore d’importants frais de dénonciation ou de rupture, ces crédits peuvent devenir piégeux. «La question est plus morale que juridique car ils font de l’argent avec des gens qui ne peuvent pas payer», se désole Christian Schumacher, qui plaide pour plus d’éducation et une prise de conscience politique.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)