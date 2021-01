«Effrayant», «fascistes»: les réactions au Luxembourg

Un coup de tonnerre pour la démocratie à travers le monde. Tel est l'état d'esprit partagé par de nombreux dirigeants à travers le monde suite à l'envahissement du Congrès par des partisans de Donald Trump, mercredi, alors que la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle devait être certifiée.

Au Luxembourg, ce coup de force a logiquement fait réagir la classe politique. Si le Premier ministre Xavier Bettel n'avait pas encore officiellement commenté à minuit, d'autres membres du gouvernement se sont exprimés. C'est notamment le cas du ministre de l'Économie Franz Fayot qui s'est dit «choqué» en dénonçant «une attaque inacceptable contre la démocratie». Le socialiste croit cependant que les États-Unis «se remettront de cette attaque» et a assuré l'Amérique de la solidarité du Grand-Duché.

Zudéifst schockéiert vun den Szenen um Capitol Hill den Owend. En inakzeptabelen Ugrëff op d'Demokratie an hier Institutiounen. Mee ech sinn iwwerzeegt, dass ons Frënn an den USA des Attack wäerten iwwerstoën. We are with you ????????????????????.