Les cyclistes défilent en ville pour leur sécurité

La pluie fine et froide qui tombe sur la capitale ce samedi après-midi n'a pas entamé la motivation des cyclistes de Luxembourg-Ville. Ils sont nombreux à avoir répondu à l'appel de l'association ProVelo pour une manifestation et le rassemblement a commencé à 15h sur le Plateau du Saint-Esprit, dans une ambiance plutôt conviviale, et avec la plupart des participants qui portaient le masque requis.

Les usagers du vélo se sont ensuite élancés pour un parcours sillonnant la capitale. «Nous avons voulu passer dans des endroits difficiles, par exemple lorsqu’il manque des aménagements», expliquait en amont de la manifestation Monique Goldschmit, la président de ProVelo. Le départ du peloton de manifestants a d'ailleurs causé quelques embarras de circulation, pour les voitures et les bus, du moins.

De Plateau du Saint-Esprit fëllt sech :D Vëlosmaniff 2021 ! Publié par ProVelo.lu sur Samedi 5 juin 2021

L'ASBL a voulu cette manifestation sous le thème «Safe Cycling NOW» pour réclamer «les meilleures conditions» et le plus de sécurité possible pour les cyclistes. Ces derniers dénoncent des endroits dans la capitale où ils ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils sont à vélo, et ils réclament des améliorations. Les cyclistes devaient sillonner un tracé de quelque 8 km dans les rues de la capitale, passant notamment par le pont Adolphe et le Limpertsberg.

(L'essentiel)