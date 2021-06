Le Luxembourg repense son «Nation branding»

«Un pays attractif pour les talents, les touristes, les investisseurs, les entreprises, etc.», lance Jean Asselborn. C'est l'image que le Luxembourg veut donner au niveau international. Le ministre LSAP des Affaires étrangères a présenté mercredi la stratégie 2021-2025 de promotion nationale à l'international. Celle-ci a été repensée et s'appuie sur le slogan «Let's make it happen» devenu célèbre depuis le lancement du Nation branding par le premier gouvernement Bettel.

«La stratégie s'inscrit dans la continuité de ce qui a été développé jusqu'ici, avec une approche participative qui prend en compte les avis, initiatives et stratégies en cours, qui découle du programme gouvernemental», avance Beryl Koltz, responsable stratégique de la promotion de l'image de marque du Luxembourg, en charge du dossier. La stratégie est toutefois adaptée à la période actuelle, marquée par la pandémie ou encore la crise climatique. «Cette stratégie cherche à savoir si, dans la promotion de nos intérêts, on ne doit pas penser de façon plus globale et à chacun d'entre nous».

«Faire apprécier les valeurs et les visages du Luxembourg»

La stratégie est «centrée sur l'humain et propose comme objectif de faire connaître et apprécier les valeurs et les visages du Luxembourg», illustre Beryl Koltz. Le tout est axé sur trois thèmes: la diversité, la créativité et la durabilité. «Il ne s'agit pas de dire que nous en sommes les champions, mais de dire: "Voilà les orientation que le Luxembourg désire prendre en priorité pour les années à venir"». Chaque thème est décliné sur différents axes. La diversité englobe ainsi le multiculturalisme, la cohésion sociale ou encore les différents secteurs économiques du pays. La créativité reprend la culture, la recherche et l'innovation mais aussi la capacité de se réinventer. Enfin, la durabilité englobe tous les secteurs, avec aussi le patrimoine naturel du pays.

Le film «Stronger together», de la Promotion de l'image de marque, a été récompensé par l'association American illustration - American Photography:

Pour faire passer le message, la stratégie joue notamment sur l'idée que la société luxembourgeoise reposait, en 1900, sur une économie largement dominée par l'agriculture. Cette «approche du cultivateur» sert de socle au «narratif "Luxembourg, terre de cultures". L'idée, c'est qu'au Luxembourg, les meilleures conditions sont réunies pour que quel que soit votre projet, votre idée, ce projet puisse se développer le mieux possible et durablement», affirme Beryl Koltz. Cultiver des idées, cultiver la diversité, cultiver la solidarité, un monde meilleur, l'innovation, la diversité... Tels sont les déclinaisons possibles de ce thème.

La plan, qui vise à promouvoir une image la meilleure possible dans les pays étrangers, en Europe et ailleurs dans le monde, doit être finalisé d'ici la rentrée. «On coordonne tout dans la maison, ici au ministère des Affaires étrangères, mais tous les ministères participent, la société civile, les entreprises aussi», précise Jean Asselborn. Un budget autour de 1,8 million d'euros par an devrait être alloué aux projets. Des éléments concrets, d'un site Internet à des objets et produits estampillés Luxembourg, par exemple, doivent entre autres en découler. Un film promotionnel est d'ailleurs sorti pour la fête nationale et sera diffusé notamment dans les cinémas.

Op besser Zäiten Fir eisen Nationalfeierdag, Prost op eist Zesummeliewen an op besser Zäiten, all zesummen! Dëse Film gouf aus Ausschnëtter aus dem Lëtzebuerger Kino, an Zesummenaarbecht mam Centre national de l’audiovisuel (CNA), réaliséiert. MERCI : Centre national de l'audiovisuel (CNA), Film Fund Luxembourg, Them Lights, Faruk, This is Radar, Afo Films, Delux Productions, Les Films Fauves, Iris Productions / Iris Group, Paul Thiltges Distributions, RED LION, Samsa Film, Tarantula Luxembourg, Zeilt Prod. An un all di Kreativ, déi zu der Realisatioun vun dëse Filmer bäigedroen hunn. #LuXembourg #LetsMakeItHappen #Nationalfeierdag #ToBetterDays #Together #OpBesserZaiten #Zesummen Publiée par LuXembourg - Let's make it happen sur Lundi 21 juin 2021

(jw/L'essentiel)