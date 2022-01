Ils magnifient le Luxembourg sur Insta

Ils s'apprécient mutuellement et ils magnifient le Luxembourg sur les réseaux sociaux. Christophe et Tom nous éblouissent tous les jours avec leurs superbes clichés du Grand-Duché. Chacun dans son style, mais avec la même passion, qui éclate au grand jour sur Instagram.

Grâce aux images capturées «spontanément» par son Fudji X Pro2 et son Leica Q2, Christophe Mendes nous indique travailler «entre deux et trois heures par jour sur ses photos». «Je fais deux sorties par semaine», nous a confié celui qui adore particulièrement «shooter» dans la capitale avec la vue du Saint-Esprit. «Le Portugal m'inspire également, car c’est un beau mélange d’univers urbain et naturel. Je laisse l’inspiration du moment me guider. Au niveau de la météo, je préfère les moments après la pluie et en général le temps nuageux. Cela donne une énergie qui me plaît à la photo».

Equipé de deux appareils, Sony A7rIII et Sony A6000 avec différents objectifs de Sony, Tom Fielitz apprécie particulièrement faire des photos du lever au coucher du soleil. «Partir toute une journée dans tout le pays quand il neige, c'est génial, quand j'ai du temps libre», reconnaît le pilote de ligne. «J'adore faire des photos dans le Mullerthal. Les petites rivières, les feuilles colorées à l'automne, c'est superbe. En France, j'ai adoré le Mont-Saint-Michel et les champs de lavande en Provence. Les couleurs, les odeurs... Généralement, mes balades sont assez spontanées, mais parfois, je planifie tout ça avec des applications qui me donnent des indications sur la luminosité. Je peux aussi chercher des bons "spots" via les réseaux sociaux».

Employé dans une société de design intérieur, Christophe prend ensuite la peine de retravailler une photo «durant environ trente minutes, au calme, grâce au programme Lightroom Classic». «Le nombre d’abonnés et de likes n’est pas le plus important pour moi», souligne celui dont le compte «Luxembourg_Photography» culmine, mi-janvier 2022, à 17 000 abonnés. «J’apprécie les comptes Instagram qui me suivent depuis mes débuts et qui mesoutiennent dans ma passion».

Avec un peu moins de 5 000 abonnés sur Instagram, Tom reconnaît que «c'est désormais devenu difficile d'avoir plus de followers et de likes, car les algorithmes évoluent en permanence, mais on se soutient entre photographes luxembourgeois pour partager nos photos». «Toutes mes photos demande du traitement. Quelques minutes ou quelques heures, si j'ai une idée précise en tête. Et je fais tout manuellement, au calme, essentiellement avec le programme Lightroom. Et parfois avec Photoshop. Les conditions météos idéales? Aucune en particulier. On peut faire de belles photos sous la pluie, l'orage peut donner un effet dramatique. La nuit, on peut avoir un bon rendu avec les architectures urbaines, tout comme faire de belles photos sous les étoiles en pleine nature».

