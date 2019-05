Une collision frontale fait un blessé grave

Il était 7h15, ce jeudi matin quand l'accident est survenu, sur le CR142 entre Flaxweiler et le Potaschberg. Pour une raison encore inconnue, deux voitures qui circulaient en sens inverse sont entrées en collision frontale, rapporte la police-grand-ducale.

Le responsable de l'accident a été grièvement blessé et pris en charge par les pompiers, précise la police. L'autre conducteur a été plus légèrement touché, selon les pompiers. En outre, la route a dû être fermée à la circulation pendant environ 1h30, le temps de s'occuper du blessé et des carcasses des voitures. Le CR142 a été rouvert vers 8h45.

Les pompiers signalent d'autres accidents qui se sont produits ce jeudi matin. Outre la collision entre plusieurs véhicules dans le nord, qui a fait deux blessés, un accident impliquant deux voitures sur la N21 entre Grosbous et Mertzig a fait un blessé.

(L'essentiel)