Que feriez-​​vous si vous gagniez 45 millions d'euros?

Que feriez-vous avec 45 millions d’euros? La question se pose à ceux qui ont rempli une grille du Lotto, dont le montant maximal de 45 millions d’euros sera soit gagné, soit partagé, ce mercredi. «Le Lotto offre davantage de gains intermédiaires et de chances de gagner, c’est ce qui attire les joueurs», précise Sophie, qui travaille dans une station-service de Niederkorn.

Avec ses collègues Lina et Carmen, elles plaisantent avec les clients. «Je n’ai pas encore gagné, sinon je ne serais plus là», s’amuse Lina, joueuse occasionnelle. Le Lotto attire plutôt des joueurs réguliers. La Loterie nationale s'attend à plus de 20 000 joueurs pour ce tirage.

«On peut faire beaucoup de choses avec 45 millions»

C’est le cas d’Ana: «Je joue tout le temps, assure la sexagénaire. Si je gagne, je m’achèterai une nouvelle maison, je voyagerai à travers le monde et j'aiderai les démunis». Chaque joueur rêve de trouver la suite de numéros qui changera sa vie, et peut-être aussi celle des autres.

C’est précisément le souhait d’Ali, réfugié irakien arrivé en 2015, qui tente sa chance avec sa femme. «On peut faire beaucoup de choses avec 45 millions. J’aimerais aider ma famille restée au pays», espère-t-il. «J’ai vu beaucoup de joueurs hier et il y en aura sûrement encore plus aujourd'hui», affirme la responsable d’un kiosque. Et vous, que feriez-vous avec 45 millions d'euros?

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)