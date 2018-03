Asselborn rappelle l'ambassadeur à Moscou

«Le gouvernement luxembourgeois est pleinement solidaire avec le Royaume-Uni, face à cette grave remise en cause de notre sécurité commune», a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué. «Le gouvernement luxembourgeois condamne avec la plus grande fermeté l’attaque commise et souscrit à l'analyse du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle il est hautement probable que la Fédération de Russie soit responsable de cet acte et qu'il n'existe pas d'autre explication plausible».

Le Luxembourg rejoint ainsi la position de l'Union européenne qui réclame que toute la lumière soit faite sur l'affaire et a affiché sa solidarité avec Londres. Ainsi au total, seize pays de l'UE ont annoncé lundi des expulsions visant plus d'une trentaine de diplomates russes. Ces expulsions en cascade ont été annoncées par l'Allemagne (4 expulsions), la France (4), la Pologne (4), la Lituanie (3), la République tchèque (3), l'Espagne (2), l'Italie (2), les Pays-Bas (2), le Danemark (2), la Suède (1), la Lettonie (1), la Roumanie (1), la Croatie (1), la Finlande (1), l'Estonie (1), la Hongrie (1).

Si le Luxembourg n'expulsera pas de diplomate russes, ceux-ci n'étant pas assez nombreux et ne présentant pas, selon Jean Asselborn, de danger pour les intérêts luxembourgeois, «le ministre des Affaires étrangères et européennes a décidé de rappeler pour consultations l’Ambassadeur du Luxembourg à Moscou», conclut le communiqué.

