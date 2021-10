Un chauffeur menacé et mordu par un usager

Le quotidien des chauffeurs de bus au Luxembourg est plein de rebondissements. L'un d'entre eux l'a appris à ses dépens, le samedi 9 octobre 2021, du côté de Walferdange, petite commune voisine de Luxembourg-Ville. Selon le rapport de la police grand-ducale, une altercation a en effet éclaté entre un usager et un chauffeur.

Ce dernier nous a communiqué sa version des faits, ce lundi 11 octobre 2021, de bon matin. Le premier problème signalé est le suivant: le passager, un jeune homme de 18 ans, a tout d'abord enlevé son masque pour... fumer à l'intérieur du bus. Ce qui, dans les deux cas, est formellement interdit. Lorsque le chauffeur lui a rappelé ces interdictions, l'usager s'est emporté et il s'est alors montré menaçant physiquement et moralement avec le conducteur du bus. «Je vais te pointer avec un couteau et je vais te taper», a crié le jeune homme au conducteur, avant de lui adresser plusieurs coups au niveau du visage.

Un couteau à l'intérieur d'un sac

Avec l'envie de se protéger, le chauffeur a alors décidé de tenter de neutraliser le passager. «En rage, ce dernier m'a pris par les cheveux et il a même essayé de me mettre ses doigts dans mes yeux», a encore indiqué le conducteur. C'est à ce moment que celui-ci a également été mordu par l'adolescent. «J'ai même failli perdre un morceau de mon bras», a tenu à nous préciser le conducteur, soucieux de rétablir la vérité. Selon le rapport médical, la victime a bel et bien été mordue au niveau de l'avant-bras gauche et deux plaies profondes ont été remarquées.

Grâce au soutien d'un autre chauffeur venu lui prêter main forte, le chauffeur de bus a finalement réussi à maîtriser le jeune homme qui a été arrêté par la police grand-ducale. Au moment de fouiller le sac à dos de l'agresseur, un couteau a effectivement été retrouvé à l'intérieur.

(fl/L'essentiel )