L'idée d'une 3e dose généralisée fait son chemin

L'Agence européenne du médicament (EMA) a récemment recommandé une troisième dose de vaccin pour toutes les personnes à qui on a injecté Pfizer. «Des doses de rappel de Comirnaty peuvent être envisagées pour les personnes âgées de 18 ans et plus, au moins six mois après la deuxième dose», avait déclaré l’Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué, faisant référence au nom commercial du vaccin Pfizer. «Les décisions concernant les troisièmes doses seront prises par les organismes de santé publique au niveau national».

Au Luxembourg, une telle décision n'a pas encore été prise, indique une porte-parole du ministère de la Santé interrogée par L'essentiel. «Actuellement il n'est pas prévu d'appliquer cette possibilité au Luxembourg», dit-elle. Et le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI), dont les avis sur la vaccination ont été suivis de près depuis le début de la campagne, «n'a pas encore été saisi à ce stade.

Pfizer majoritaire

Toutefois, la possibilité pourrait bien se concrétiser bientôt. La semaine passée, la ministre LSAP de la Santé, Paulette Lenert, disait que «ce n'est pas un secret que tous les chercheurs sont en train de plancher» sur la généralisation d'une troisième dose de vaccin contre le Covid. «On s'attend à ce que notre CSMI nous fasse une recommandation en ce sens, dans les semaines à venir sans doute, mais il n'y a pas encore de date précise».

Même si dans un premier temps, la troisième dose reste cantonnée au vaccin de Pfizer, cela concernera beaucoup de monde au Luxembourg. C'est en effet, de loin, le vaccin le plus distribué dans le pays. Selon les chiffres du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies, le Luxembourg a administré 554 208 doses de vaccin Pfizer, soit autour de 72% du total. Pour le moment, le Luxembourg propose une troisième dose de vaccin à toutes les personnes de plus de 75 ans, dialysées ou résidentes dans une structure d'hébergement pour personnes âgées.

