Des policiers armés sur le marché de Noël

Des dizaines de blocs de béton disposés depuis 2015 à proximité, le long des grands axes, et surtout des policiers armés depuis ce mercredi matin: voilà comment Luxembourg tente de réagir à la menace d’une attaque qui surviendrait à proximité des trois sites (Place d’Armes, place de là Constituons et place de Paris) du marché de Noël de la capitale, reconnu récemment par le magazine américain Forbes comme l'un des plus chaleureux d’Europe, derrière Helsinki et Zagreb et juste devant Strasbourg.

Un marché de Noël de Strasbourg fermé ce mercredi puis de nouveau jeudi, à la suite de l’attaque survenue tout près mardi soir ,où trois personnes ont été tuées et douze ont été blessées par un homme armé. «On pense très fort à nos confrères d’Alsace», affirme Jérôme Zellweger, de la confiserie Coné, sur la place d’Armes. «Ils doivent se recueillir pour le moment en hommage aux victimes et puis il faudra recommencer. On ne peut pas permettre à ces gens de casser nos fêtes et nos traditions».

«Vivre comme avant»

Un employé d’une société de gardiennage qui surveille les trois sites durant la nuit l’a confirmé, de même que les commerçants. «C’est la première fois que des policiers armés se baladaient dans les rues de Luxembourg ce mardi», nous ont-ils dit. «C’est normal pour rassurer la population. En espérant que Luxembourg ne soit jamais touché». Le Premier ministre Xavier Bettel a expliqué mercredi que la vigilance de VigilNat restait au niveau 2, faute de menace concrète.

«Ils doivent être là», se félicite Cheryl Kalk Pelzer, qui tient aussi un chalet de vin chaud sur la Place d’Armes, «car s’il arrive quelques chose, on ne pourra rien leur reprocher. Nos concitoyens ne doivent toutefois pas s’arrêter sur les menaces qui planeraient sur les grands événements. Il faut continuer de vivre comme avant».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)