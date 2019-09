Grosse opération de police en cours à Bonnevoie

Selon un Mobile reporter de L'essentiel, la rue des Ardennes, à Luxembourg-Ville, dans le quartier de Bonnevoie, est en pleine effervescence. Une grosse intervention policière est en cours, autour d'un véhicule de couleur noire.

Il pourrait en réalité s'agir d'une reconstitution d'une affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre au Luxembourg. Le 11 avril 2018, vers 16h, un Néerlandais de 51 ans, domicilié en Allemagne, avait été abattu à Bonnevoie, après une course poursuite avec la police. Son véhicule, immatriculé au Luxembourg, avait déboulé de la rue des Ardennes, avant de foncer sur un arbre, place Léon XIII.

Le jeune policier, auteur du tir mortel, a été mis en examen le 1er mars dernier, pour «homicide volontaire et coups et blessures volontaires» et placé sous contrôle judiciaire.

