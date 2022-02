La moitié de Radiohead au Luxembourg

Nouveau projet fondé durant le confinement par deux musiciens historiques du célèbre groupe britannique, Thom Yorke et Jonny Greenwood, ainsi que le batteur du groupe de jazz Sons of Kemet, Tom Skinner, The Smile s'est produit pour la première fois au festival de Glastonbury en mai 2021. Le trio, qui vient d'annoncer une tournée européenne qui débutera en mai, fera étape à l'abbaye de Neumünster le lundi 27 juin 2022, annonce mardi l'Atelier.

Si l'on se base sur le premier single dévoilé, «You Will Never Work in Television Again», The Smile devrait opérer un retour aux racines rock de Radiohead. Mais «The Smoke», un deuxième single, plus aérien et épuré, est récemment venu brouiller les pistes. Quoi qu'il en soit, la collaboration de ces trois multi-instrumentistes hors pair laisse présager de très bonnes choses, et les fans de Radiohead, entre autres, auront à cœur de les retrouver sur scène.

Les billets pour le concert de The Smile seront en vente dès ce vendredi 4 février, à 11h, sur le site Internet de l'Atelier.

