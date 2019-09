Marathon techno au cœur de la capitale

«Depuis la fin du Food For Your Senses et du Rock-A-Field, ça manquait de festivals au Luxembourg», explique Felix Hemmerling. Avec ses trois acolytes, ils décident de monter le Luxembourg Open Air, un festival électro gratuit proposant douze DJ programmés sur douze heures.

Au menu de cette affiche EDM, tech-house et deep-house, six artistes internationaux, le Néerlandais Mike Williams, habitué du Tomorrowland et d'Ibiza, et Brooks, les Italiens Marnik et Danko, les Allemands Lovra et le duo Himmelfahrt, mais aussi six DJ locaux, Gilles Bock, Annina, Fred Le Grand, Tasso & Mitch, Manu M et Rick & Rough.

Mise en valeur

«Pourquoi ne pas organiser un festival place de l'Europe, un lieu qui met en valeur la ville?», se sont demandé au départ les organisateurs. Une fois surmontés les problèmes d'autorisations, ce nouveau concept privilégiant l'expérience et le cadre a pu se concrétiser en étroite collaboration avec l'État.

«Au départ, l'équipe n'est pas spécialisée dans l'événementiel», reconnaît Felix. Une bande de passionnés qui n'a pas hésité à investir et qui souhaite apporter sa pièce à l'édifice.

«Luxembourg Open Air», samedi, de 11h à 23h, place de l'Europe, à Luxembourg-Ville. Gratuit.

(Cédric Botzung/L'essentiel)