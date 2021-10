Non vacciné, 15 fois plus de risque d'être hospitalisé

Alors qu'une vague automnale de Covid se dessine dans les nouvelles infections, la ministre LSAP de la Santé Paulette Lenert et le directeur de la Santé Jean Claude Schmit ont fait le point ce mercredi sur la situation des pays. «Les données du service des maladies infectieuses au CHL nous permettent de dire qu'il y a aujourd'hui 15 fois plus de risques d'être hospitalisé en raison du Covid au Luxembourg si on n'est pas vacciné. La différence est énorme», a-t-elle insisté.

«Le taux de vaccination reste trop bas», a-t-elle ajouté, alors que les chiffres des infections progressent. Il est légèrement supérieur à la moyenne européenne chez les plus de 18 ans (74,9% contre 74,5%) et dans la population totale (63,5% contre 64,3%). «Encore loin du taux de pays comme le Danemark qui ont levé les mesures de manière plus forte qu'au Luxembourg», a précisé Paulette Lenert. Selon la ministre, l'annonce de la généralisation du CovidCheck a permis de «plus que doubler le rythme des vaccinations (de 2000 à près de 5000 par semaine). Mais il ne faut pas que ça s'arrête là».

Elle a par ailleurs précisé que les bons de test gratuit pour les personnes ayant reçu la première dose sont étendus aux personnes ayant reçu l'injection jusqu'au 10 novembre (1er novembre précédemment). Le Conseil supérieur des maladies infectieuses a lui été saisi de la question de la généralisation de la 3e dose et sa recommandation est attendue prochainement.

(Nicolas Martin/L'essentiel)