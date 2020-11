Un quartier bâti autour des vestiges industriels

Le quartier Rout Lëns s’appuiera sur le passé industriel du site. C’est ce qu’ont rappelé samedi la commune et l’aménageur luxembourgeois IKO Real Estate, lors de la présentation du projet d’aménagement (le Masterplan) du quartier, aussi appelé Lentille Terres-Rouges. «Le site revêt une grande symbolique, car c’est l’histoire de notre ville», a indiqué Georges Mischo (CSV), bourgmestre d’Esch-sur-Alzette.

La «culture industrielle» sera bien visible, puisque les «vestiges patrimoniaux» seront préservés autour d’un axe central piétonnier, selon le projet. Des bâtiments patrimoniaux feront l’objet d’une réhabilitation, afin de bien conserver l’âme du quartier. Bernard Reichen, urbaniste, a expliqué la nouvelle utilisation des bâtiments existants (magasin TT, soufflerie, halle des soufflantes,…). Les premiers coups de pelle sont prévus pour 2022, et les travaux se termineront vers 2030. Les premiers logements seront livrés en 2024 ou 2025, selon le calendrier actuel.

La place de la nature

En plus des logements qui s’étendront sur 128 300 m² de surface constructible, les promoteurs prévoient des structures pour les enfants, à savoir une école, une maison relais, une crèche et un gymnase. Des commerces (4 600 m²) et des bureaux (9 000 m²) sont aussi prévus. «Il y a eu différents projets précédemment sur ce site, dont un stade, qui n’ont jamais abouti. Nous nous sommes demandé ce que nous voulions vraiment pour les habitants d’Esch», glisse Georges Mischo. La part de logements abordables «fait encore l'objet de discussions, cela pourra être modifié au cours des prochains mois», indique Sandra Huber, cheffe de projet chez IKO Real Estate.

Les défenseurs du projet ont mis l’accent sur la place de la nature, avec de grands espaces verts et notamment 700 arbres plantés. Les promoteurs ont rappelé l’arrivé d’un bus transfrontalier et la construction de pistes cyclables. «Nous avons réfléchi sur la manière dont nous voulons vivre, dans le cadre de la crise du logement et du changement climatique», a rappelé Eric Lux, CEO de IKO Real Estate, qui évoque un «projet des citoyens», en référence à la consultation menée à partir de mai 2019.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)