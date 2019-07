Notre série d'été... au château d’Ansembourg

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Ce mardi, un petit voyage dans la vallée de l’Eisch, à Ansembourg. On vous emmène découvrir le château du comte Thomas Bidart, ancien maitre de forge, et ses jardins verdoyants.

Notre journaliste, Noémie Koppe, a eu l’occasion de visiter le château et ses jardins construits au XVIIIe siècle. Il est d’ailleurs surnommé le «petit Versailles» pour ses jardins classiques. Des jardins de 3,5 hectares, qui se composent de labyrinthes, d’un potager et d’une allée un peu plus secrète, «l’allée verte». De nombreuses statues des quatre coins du monde et des fontaines sont également présentes. Un jardin des roses est aussi installé, dans lequel la rose Grand-Duc Henri est cultivée. Le château n’est pas ouvert au public, mais les jardins peuvent être visités avec un guide sur réservations.

La carte postale estivale est diffusée à 17h43 et 19h43 sur L'essentiel Radio. Vous pouvez également (ré)écouter le reportage sur le château d’Ansembourg.

(Noémie Koppe/L'essentiel)