Un grand pas vers la 5G, la capitale équipée fin 2020

La totalité des fréquences de 5G disponibles à ce stade a été attribuée à quatre opérateurs. POST Luxembourg, Orange, Proximus et Luxembourg Online se répartissent les bandes 3 600 MHz et 700 MHz. Un grand pas vers la transformation du réseau prévue avant la fin de l'année dans la capitale et d'ici à 2025, dans le reste du pays.

41,3 millions de redevance sur 15 ans



Les opérateurs qui se sont vu octroyer les fréquences devront payer au total 41,3 millions d'euros de redevance à l’État sur une durée de 15 ans. «Ce montant sera perçu par l’Institut luxembourgeois de régulation», précise le communiqué du gouvernement. Deux types de bandes ont été attribuées: les 3 600 MHz et les 700 MHz. Les première serviront à obtenir une qualité de réseau supérieure, tandis que les secondes visent «à couvrir une plus grande partie du pays».

«Dix antennes seront placées à Luxembourg-Ville, ce qui permettra de couvrir une partie de la ville seulement», explique Eric Krier, conseiller «Infrastructures de communications électroniques» au gouvernement. Les licences seront ensuite attribuées par le Premier ministre et ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel. Pour rappel, les différents opérateurs ont choisi d'adapter les infrastructures déjà existantes au lieu d'en créer de nouvelles. Cela leur permet de simplifier la mise en place.

«La 5G ne comporte pas de nouveaux risques»

Une autorisation d'exploitation dite de commodo-incommodo délivrée par l'ITM et l'Administration de l'environnement sera encore nécessaire. Une fois ces différentes procédures validées, la 5G sera officiellement mise en service. Non sans une opposition farouche au niveau associatif et citoyen, alors que de nombreuses personnes s'interrogent encore sur les effets potentiellement nuisibles de cette nouvelle technologie.

«La 5G ne comporte pas de nouveaux risques par rapport à la 4G ou la 3G. Aucune nouvelle étude ne le démontre», explique Eric Krier, qui concède que «jamais nous ne pourrons prouver à 100% qu'elle est sans effet». Une réalité qui vaut pour toutes les technologies développées au fil de l'histoire. Mais la prise de conscience accrue sur les questions d'écologie et de santé au sein des opinions publiques a rebattu les cartes en la matière.

«Le principe de précaution est une priorité»

Au progrès technologique beaucoup substituent le principe de précaution. «Un principe placé au rang de priorité par le gouvernement dans son évaluation des risques. Le fait est que les seuils de radiation au Luxembourg sont très inférieurs aux autres sur la planète», avance le conseiller du gouvernement.

Après le succès rencontré par la pétition «Stop 5G Luxembourg», un débat doit être programmé à la Chambre des députés. «Nous présenterons nos arguments en toute transparence afin de rassurer le grand public», conclut Eric Krier.

Beaucoup plus rapide que la 4G, la 5G permettra d'améliorer les connexions avec des services de téléchargement en quasi-instantané. À moyen et long terme, elle servira au développement de nouvelles technologies telles que la voiture autonome, la réalité virtuelle ou encore la télémédecine.

(Thomas Holzer/L'essentiel)