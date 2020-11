L'entente sur les prix des Bahlsen sanctionnée

Le Conseil de la concurrence a sévi, infligeant au total 3,3 millions d'euros pour entente sur les prix des biscuits Bahlsen. Dans sa décision, rendue publique vendredi, le Conseil de la concurrence évoque «des prix imposés à la revente des produits Bahlsen, pratiqués entre 2011 et 2015 sur le territoire du Grand-Duché».

En d'autres termes, la marque et des chaînes de supermarchés se sont entendues pour pratiquer les mêmes prix et déjouer les règles de la concurrence, ce qui n'est pas légal, avec pour résultat «une augmentation des prix payés par le consommateur». Les 3,3 millions d'euros d'amende constituent la plus forte sanction infligée par le Conseil de la concurrence, selon Paperjam. C'est Bahlsen qui écope de la plus forte amende, un peu plus de 1,5 million d'euros.

Montant versé au budget de l'État

Côté supermarchés, Cactus, qui est le distributeur qui a vendu le plus de produits Bahlsen pendant cette période, écope de plus d'1,3 million d'euros d'amende. Auchan devra payer 246 558 euros et Delhaize, 223 342 euros. Les pénalités pour ces deux derniers ont toutefois été «ajustées à la hausse, à titre dissuasif, du fait de l'ampleur des deux groupes au niveau mondial», précise le Conseil de la concurrence.

Celui-ci précise aussi que le montant de ces amendes «est versé au budget de l'État et vient ainsi réduire la charge du contribuable luxembourgeois».

(L'essentiel)