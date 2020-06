Plusieurs lycéens testés positifs au Covid-​​19

«Depuis la reprise des activités dans l'enseignement secondaire (le 4 mai 2020, NDLR), onze personnes, soit neuf élèves et deux enseignants, ont été testées positives au Covid-19», admet le ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch en réponse à une question parlementaire des députés CSV Martine Hansen et Georges Mischo. Les plus récents, dont Claude Meisch ne précise pas la date, «se sont produits récemment dans un lycée de la capitale».

Trois élèves d'une même classe avaient alors été contaminés. C'est la deuxième fois que plus d'un élève d'une même classe est touché par le virus, «sans qu'il soit possible de conclure à une contamination» au sein même de la classe. «Il apparaît que l'école ne constitue pas un foyer de contagion dans notre société», affirme le ministre.

Procédure

Ces cas positifs n'entraînent d'ailleurs pas de fermetures d'établissements scolaires ou de classes. «La personne testée positive est isolée par la Direction de la Santé qui effectue ensuite un retraçage des contacts», explique le ministre. «Les personnes ayant eu un contact étroit» avec le patient «sont placées en quarantaine. Elles sont isolées pendant une semaine et testées au Covid-19 à l'issue du cinquième jour. En cas de résultat négatif, elles peuvent retourner à l'école à l'issue du septième jour. Si le résultat est positif, la mesure d'isolement se poursuit».

Les personnes en contact moins étroit avec le patient continuent elles à aller au lycée ou au travail mais doivent se surveiller, en prenant leur température deux fois par jour et en guettant d'éventuels symptômes du virus. Un test facultatif leur est proposé par les autorités sanitaires. Quoi qu'il en soit, explique Claude Meisch, il n'est pas prévu de tester l'ensemble des élèves et du personnel d'un lycée en cas d'infection. Et, du coup, la fermeture du lycée n'est pas envisagée, ajoute le ministre, qui assure que «la sécurité des acteurs du monde scolaire est garantie».

(jw/L'essentiel)