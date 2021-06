Le chemin de l'école est-​​il vraiment sûr?

«La sécurité est préoccupante aux abords de l'école européenne du Kirchberg», nous écrit un lecteur de L'essentiel inquiet. Selon lui, «les automobilistes manœuvrent et stationnent en toute impunité sur les trottoirs et les pistes cyclables, mettant en danger les enfants». Si la situation varie d'une école à l'autre à travers le pays, elle pose problème par endroit. Récemment, au premier jour de classe après les vacances de la Pentecôte, la police avait mené des contrôles dans huit communes de l'est et du centre du pays. Bilan: 14 verbalisations pour stationnement gênant, excès de vitesse ou encore non-port de la ceinture de sécurité.

Pour autant, que faire pour calmer la situation devant les écoles à l'arrivée des élèves? La Fapel (Fédérations des associations de parents d'élèves du Luxembourg) dit avoir conscience que «ce problème existe depuis longtemps», selon Claudia Colantonio. «Il est accentué devant les écoles primaires, puisque les parents y emmènent plus souvent leurs enfants en voiture qu'au secondaire». Toutefois, «la Fapel n'a pas une vue globale et complète de la situation», mais est en train d'approfondir le problème. Elle envisage un sondage auprès de toutes les associations de parents d'élèves, et de prendre ensuite contact avec les écoles et le ministère.

«Surtout pas plus de parkings»

Difficile d'avoir une vue d'ensemble, en effet, tant les configurations diffèrent d'une localité à l'autre. Claudia Colantonio rappelle que les communes essayent de proposer des solutions diverses aux parents. «Cela va du Pedibus aux parkings autour des écoles, aux kiss&go et aux agents qui aident à sécuriser les passages piétons», énumère-t-elle. Et s'y ajoutent le transport public et les transports scolaires.

Dans cet éventail de solutions, l'aménagement de stationnements autour des écoles hérisse le poil de la Sécurité routière, qui plaide pour moins de voitures devant les écoles. «C'est de l'irresponsabilité envers les autres enfants et ses propres enfants» de les déposer en voiture à l'école, proteste le président de la Sécurité routière Paul Hammelmann. «Le transport scolaire est assuré partout au Luxembourg». L'association aide en outre les enfants à se responsabiliser. «Nous faisons le chemin à l'école, chacun devrait apprendre à faire son chemin vers l'école en sécurité, à pied», glisse Paul Hammelmann.

«Sécuriser le trajet»

La Coupe scolaire, dont la finale 2021 est programmée le 7 juillet à Mondorf, va dans ce sens-là aussi. «Depuis des années, on fait tout pour sécuriser le chemin de l'école. Alors il ne faut surtout pas mettre plus de parkings» autour des établissements scolaires. «Nous travaillons avec parents et enseignants» pour sécuriser le trajet.

«Il faudrait que personne, sauf exception, n'emmène ses enfants en voiture à l'école. C'est psychologique aussi, ça déresponsabilise les enfants, qui deviendront plus tard des automobilistes». Claudia Colantonio, elle, a deux enfants, désormais en secondaire. Mais «quand ils étaient petits, je les emmenais à l'école à pied et leur apprenais comment faire. Le chemin depuis notre maison est assez sécurisé».

(jw/L'essentiel)