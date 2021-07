Un touriste hollandais en fuite après un incident

Une dispute, qui a éclaté dans un camping à Heiderscheidergrund, près d'Esch-sur-Sûre, aurait pu avoir de graves conséquences dans la nuit de jeudi à vendredi. Un homme, «ivre» selon la police, a souhaité partir après cette dispute dont on ignore la cause. Il est donc monté dans son véhicule, un monospace blanc immatriculé aux Pays-Bas, sauf qu'en roulant il a renversé un autre homme qui a été blessé et a dû être hospitalisé.

L'individu était toujours en fuite samedi et son véhicule, dont le pare-brise est endommagé, n'a pas été retrouvé fait savoir la police luxembourgeoise.

(nc/L'essentiel)