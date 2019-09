Ils ont montré le meilleur visage de leur chien

À quelques minutes de l’épreuve, la jeune Louane, 11 ans, rassure son Staffordshire Bull Terrier, en lui chuchotant quelques mots à l’oreille. «Un bon "handleur" doit mettre son chien en confiance et lui dire de bonnes choses», notait celle qui a débuté la présentation de chien en compétition à seulement 6 ans et qui compte déjà une «vingtaine de trophées». Louane est repartie chez elle ce dimanche à Lyon, France, avec un de plus, celui de la troisième place dans la catégorie «Junior Handling», lors de l’International Dog Show à Luxexpo the Box.

Pour faire bonne figure lors des compétitions de présentation canine, il est primordial de bien toiletter son chien. De l’hygiène dentaire à la coiffure de l’animal, le jury passe chaque détail sous la loupe. Dans le «ring», la petite Maylis de 7 ans, venue de la Moselle française, s’apprêtait elle aussi à présenter sa jeune «Staffy» Bull Terrier. «Elle maîtrise déjà bien l’art du handling. À la maison, elle s’entraîne tous les jours avec nos chiens, le temps de quelques heures», commentait sa mère, Laura, fière de voir sa fille «suivre les traces de maman».

Si certains ont débuté dès leur plus jeune âge, pour Michelle, 23 ans et son magnifique Braque de Weimar, Igor, l’expérience était une première. «J’étais très nerveuse avant de commencer. D’habitude, Igor m’accompagne à la chasse», explique la jeune femme. «Nous avons fini derniers. La concurrence était très rude et Igor n’est pas encore à leur niveau», ajoute-t-elle.

(Ana Martins/L'essentiel)