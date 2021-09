Sensations fortes pour Bettel et Lenert au Glacis

En première ligne dans la crise du Covid, Xavier Bettel et Paulette Lenert, se sont offert mardi un bon moment de détente et de sensations fortes au «Fun um Glacis» à Luxembourg. Le Premier ministre et la ministre de la Santé ont ainsi affronté les montagnes russes sur l'Olympia Looping, comme le montre une vidéo partagée sur le compte Facebook du premier.

L'Olympia Looping est le seul parcours de montagnes russes à posséder cinq loopings verticaux. Il fait partie des 41 attractions proposées au «Fun um Glacis», depuis le 21 août dernier. L'évènement se termine ce dimanche.

(ol/L'essentiel)