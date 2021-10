Ivre, il laisse sa voiture moteur allumé sur la route

L'homme invisible au volant? Non, un conducteur ivre qui était sorti de sa voiture. Une patrouille est tombée, lundi soir rue de la Fonderie à Hollerich, sur une voiture sans chauffeur avec le moteur en marche. En partie sur la voie de la circulation, le véhicule gênait la circulation.

Tout à coup, les policiers ont vu un homme monter dans la voiture et tenter de repartir. Les agents ont pu l'arrêter à temps et ont vite constaté qu'il était complètement ivre, ce qu'a confirmé l'alcootest. Qui plus est, l'individu était dans l'incapacité de montrer une vignette fiscale valide ou un certificat d'assurance. En fouillant un peu plus, les agents ont constaté que leur client était déjà sous le coup d'une interdiction de conduire partielle, dont il n'a pas tenu compte.

Le parquet a été informé de tous ces éléments et la patrouille a commencé à dresser un procès-verbal et à procéder au retrait de permis et à la confiscation de la voiture. Mais, pendant la procédure, les agents ont été gênés et molestés par un autre jeune homme complètement ivre. Il était arrivé sur les lieux à vélo, avec une canette de bière dans son porte-gobelet, et, après avoir été invité à plusieurs reprises à arrêter d'embêter les policiers dans leur travail, il a fini par se montrer agressif et violent. Les policiers l'ont immobilisé et emmené en cellule de dégrisement.

