2019, un nouveau look pour Xavier Bettel

Du Grand-Duché jusqu'aux rencontres au sommet du Forum économique mondial à Davos, Xavier Bettel ne quitte plus sa barbe de trois jours et sa nouvelle coiffure. Un nouveau look arboré depuis le début de l'année 2019 (NDLR: hormis une exception faite pour la réception du nouvel an donnée par le Grand-Duc Jean le 8 janvier), qui amuse l'intéressé lui-même, au point de poser la question, ces derniers jours, à ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux.

Petite barbe et mèche de cheveux coiffée différemment, rien de révolutionnaire mais ça ne passe pas inaperçu. Et les avis sont partagés. «La barbe ne lui va pas. Il est plus beau sans», commente une lectrice de L'essentiel sur Facebook, bien consciente qu'il s'agit d'un «avis personnel». Xavier Bettel confie que, de toute façon, chacun de ses interlocuteurs, où qu'il soit, lui parle de ça en ce moment.

Autre look remarqué ces derniers temps, celui du Prince Guillaume. À l'inverse du Premier ministre, lui a décidé de se débarrasser de la petite barbe qu'il affichait depuis plusieurs années. Un choix personnel? Une demande de madame? L'histoire ne le dit pas mais le changement est assez saisissant.

(nc/L'essentiel)