Ils mettent le feu à une maison vide à Rodange

Appelés dans une maison inhabitée de trois logements, située rue du Clopp, à Rodange, les policiers ont vécu une soirée quelque peu agitée. Un incendie s'est déclaré peu de temps après leur arrivée dans le logement vide. Les fonctionnaires ont constaté sur place un départ de feu au rez-de-chaussée, ainsi qu'une épaisse fumée s'échappant du grenier.

À l'intérieur du bâtiment, les policiers sont tombés nez à nez avec deux individus au comportement louche. Un premier homme a tenté de prendre la fuite, avant d'être rattrapé quelques mètres plus loin. Le second n'a opposé aucune résistance et s'est immédiatement rendu. Un des deux individus a reconnu avoir brisé une fenêtre.

Appelés sur place, les pompiers du centre d'incendie et de secours (CIS) de Pétange, équipés de masques respiratoires, ont rapidement réussi à maîtriser le sinistre. Quant aux deux «visiteurs», ils ont été arrêtés sur ordre du parquet. Une enquête est en cours pour déterminer leurs motivations.

