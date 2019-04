Les fruits et les légumes ont la cote au Luxembourg

Selon une étude publiée ce lundi par Eurostat, le Luxembourg figure en bonne position dans le classement des pays qui consomment régulièrement des fruits et des légumes. Selon l'office de statistiques européen, 72% des résidents mangent chaque jour des fruits, ce qui place le Grand-Duché en 5e position au sein de l'UE, derrière l'Italie (85%), le Portugal (81%), l'Espagne (77%) et l'Irlande (74%). La moyenne de l'UE s'élève à 64%. La Lituanie, la Bulgarie et la Lettonie ferment la marche de ce classement, avec respectivement 37%, 37% et 35% de consommateurs quotidiens.

Le Luxembourg est tout aussi bien placé en ce qui concerne la consommation de légumes. 74% des résidents affirment manger chaque jour carottes, pommes de terre et autres poireaux. Les champions en la matière sont l'Irlande (84% de consommateurs quotidiens) à égalité avec la Belgique, suivies par l'Italie (80%) et le Portugal (78%). Les «mauvais élèves» de la classe sont la Lettonie (44%), la Roumanie (41%) et la Hongrie (30%), tandis que la moyenne de l'Union européenne se situe à 64%.

(pp/L'essentiel)