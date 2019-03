D'lëtzebuerger Douane konnt no 3 Méint Enquête iwwer 5 Kilo Heroin sécherstellen, an 2 Drogenhändler festhuelen. Felicitatiounen fir déi gutt Arbecht ! pic.twitter.com/zsJIngcItk — Pierre Gramegna (@pierregramegna) 21 mars 2019

Il a fallu trois mois d'enquête aux douanes pour arriver à leurs fins, d'après le ministre des Finances, Pierre Gramegna, qui a annoncé l'info sur son compte Twitter. Les douanes ont saisi 5 kilos d'héroïne et arrêté deux trafiquants de drogue, démentelant ainsi un réseau qui opérait principalement dans le sud du Luxembourg. Les agents ont en outre saisi une importante quantité d'argent en espèces.

Dans un communiqué publié jeudi en fin d'après-midi, les douanes précisent que de la cocaïne et du haschisch ont aussi été saisis. Lors d'une perquisition qui a suivi l'arrestation, les enquêteurs ont trouvé 220 grammes d'héroïne en plus ainsi que du matériel pour utiliser la drogue. L'héroïne saisie, déjà répartie en balles, était prête à être vendue aux dealers de rue et aux consommateurs finaux. La valeur totale de la saisie tournerait, selon les douanes, autour de 100 000 euros.

(L'essentiel)