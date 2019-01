Bientôt une loi pour des actions collectives

Le lancement d'actions collectives sera bientôt possible pour les consommateurs au Luxembourg. En retard par rapport aux autres pays d'Europe, le Grand-Duché va légiférer «si possible avant l'été», a expliqué Paulette Lenert, ministre de la Protection des consommateurs, à l'occasion de la signature d'une convention annuelle scellant la collaboration entre le ministère et l'ULC, ce mercredi.

Une évolution indispensable «et la possibilité de s'inspirer des échecs et réussites des autres pays», indique la ministre. À l'heure actuelle, chaque consommateur doit intenter lui-même une action en justice pour obtenir réparation. Quand bien même des centaines voire des milliers de personnes ont subi le même préjudice.

Des procédures trop lourdes pour la justice luxembourgeoise et pas toujours équitables pour les victimes. «Beaucoup renoncent en raison des frais de justice, ce ne sera plus le cas avec les regroupements. Et l'issue du procès sera le même pour tous, ce qui n'était également pas garanti», explique Paulette Lenert.

Une revendication de longue date

Du côté de l'ULC, on se félicite de l'aboutissement d'une revendication «qui date d'il y a plusieurs années», indique Nico Hoffmann, président de l'Union luxembourgeoise des consommateurs. «Les choses sont trop compliquées sans une législation adéquate», poursuit-il, citant l'exemple du dieselgate.

Parmi les autres sujets abordés lors de l'entrevue avec la ministre, l'ULC a rappelé la nécessité de durcir les contrôles concernant la sécurité alimentaire. Le sujet des frais bancaire a également été abordé. À ce propos, l'ASBL compte «relancer des actions dans les semaines à venir. «Des banques de détail ont encore augmenté leurs frais. C'est inacceptable», conclut Nico Hoffmann.

(Thomas Holzer/L'essentiel)