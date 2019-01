Plein de matériaux pour les fans de loisirs créatifs

«Actuellement, la décoration de gâteaux, muffins, cupcakes… connaît un fort engouement. Tout le monde a une cuisine et les pâtisseries peuvent se partager et être dégustées entre amis», explique Marvin Okken, un des organisateurs d’Expo Creativ Luxembourg. Ce week-end, la 7e édition de ce salon des loisirs créatifs se tiendra à Luxexpo The Box. Les amateurs pourront trouver tout le matériel pour décorer leurs pâtisseries et des particuliers viendront même avec leurs créations. Le public pourra élire son gâteau préféré.

Mais le salon fera aussi la part belle à l’ensemble des loisirs créatifs: couture, fabrication de bijoux, broderie… Quelque 120 exposants, de sept pays, mettront en vente de la laine, des tissus, des perles, du papier et une multitude d’autres articles pour le bricolage. Des ateliers pour adultes et enfants seront également organisés. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus. «Les loisirs créatifs et le fait de faire les choses soi-même plaît énormément, note Marvin Okken. Cela permet d’avoir des objets que personne d’autre ne possède».

Expo Creativ, ce vendredi, de 14h à 19 h, samedi, de 10h à 19 h, et dimanche, de 10h à 18 h, à Luxexpo The Box.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)