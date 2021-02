La violence de certains jeunes inquiète

«Catastrophique». Tel est le mot employé par Henri Kox pour qualifier le décès du jeune Rafael, 18 ans, tué à l'arme blanche au cours d'une altercation entre jeunes, la semaine passée. Interrogé par L'essentiel, le ministre de la Sécurité intérieure se dit «inquiet» par le niveau d'agressivité chez certains adolescents, sans pour autant se montrer trop pessimiste sur la situation du Luxembourg en la matière. «Ce n'est pas aussi dramatique que dans d'autres pays, et nous n'observons pas de phénomène de bandes de jeunes qui s'affrontent. Aucune statistique de la police ne démontre une hausse de la violence chez les jeunes».

Reste que le Luxembourg n'échappe pas à la crise sanitaire et aux «incertitudes» qui en découlent, note le ministre Déi Gréng, qui se dit convaincu «des effets de la pandémie sur la société». Et si les restrictions liées au Covid et les dégâts psychologiques induits exacerbaient les comportements violents? La question est ouverte.

Secret de l’instruction et séparation des pouvoirs obligent, Henri Kox ne se risque à aucune interprétation concernant le drame de Bonnevoie, dans lequel deux mineurs de 15 et 17 ans seraient impliqués. Un fait divers sordide qui prend désormais une tournure politique. Pour le ministre, il n'est pas question de «stigmatiser un quartier ou un lycée. Un tel drame aurait également pu arriver ailleurs».

«La police ne peut pas résoudre tous les problèmes»

Des réponses sont toutefois attendues, avec en premier lieu l'indispensable sensibilisation des publics concernés. «La police ne peut pas résoudre tous les problèmes» avant que la situation ne dégénère, note le ministre. Pour favoriser le dialogue et la prévention, des actions vont être menées dans les écoles: «J'ai échangé avec le ministre de l'Éducation nationale Claude Meisch. Une réunion doit se tenir jeudi avec les différents acteurs pour évaluer la situation et coordonner les différents projets». Le CePAS (Centre psychosocial et d'accompagnement scolaires) sera notamment mis à contribution.

Sur le plan répressif, les expérimentations vont bon train dans les quartiers sensibles de la gare et de Bonnevoie afin de rendre plus efficace le travail de la police, notamment en permettant à certains agents de rester le plus de temps possible sur le terrain. Henri Kox n'oublie pas non plus l'enjeu des réseaux sociaux, les suspects du meurtre de Rafael n'ayant pas hésité à les utiliser suite au drame: «Je sais que les discussions sont en cours au niveau européen à ce sujet. Nous devons être particulièrement vigilants». Preuve que le débat sociétal dépasse les frontières du Luxembourg...

(Thomas Holzer/L'essentiel)