«Demandez un extracteur de jus pour Noël»

L’hiver pour les vegans, c’est la saison «des soupes! Vous pouvez par exemple préparer de la soupe de courge, à laquelle vous ajoutez des graines de courge grillées à la poêle et un filet d’huile de courge», détaille Benjamin Benedetto, trésorier de la Vegan Society Luxembourg (VSL).

Dimanche, la VSL tient son marché de Noël au Tramsschapp à Luxembourg. Le Père Noël passera à 15h, les enfants feront du bricolage, les adultes trouveront des cosmétiques vegan mais pourront aussi goûter et s’inspirer des plats 100% végétals proposés par les restaurateurs.

Booster son immunité

La saisonnalité est cruciale pour les vegans. «En produits hivernaux, vous pouvez trouver différents types de racines, le tapioca, le lait de coco, le marron…», énumère Benjamin Benedetto. Comment les accommoder? «Le topinambour par exemple peut être décliné sur une pizza - le goût, particulier, est assez bluffant - ou être transformé en chips. Et n’hésitez pas à poivrer les plats, ça réchauffe».

En temps de Covid, il est utile de booster son immunité, un bon cocktail est «du gingembre pur et du curcuma pur, du citron et du poivre. Comme cadeau de Noël, je recommande de demander un extracteur de jus», ajoute Benjamin Benedetto. Si on est fan de gratin de fromage, «il existe des alternatives. On peut utiliser des copeaux de levure maltée pour gratiner. Elle est très riche en protéines et a un goût fromagé. De la même manière, le seitan a la même mâche que du bœuf haché et peut remplacer celui-ci dans un chili», explique-t-il.

Comme c’est les fêtes, on accompagnera le menu d’un vin blanc luxembourgeois vegan. Et on finira par un Stollen, gâteau de Noël traditionnel, dont la VSL a sa propre recette.

(Séverine Goffin/L'essentiel)